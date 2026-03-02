В Клину отремонтируют 24 дома в 2026 году

Капитальный ремонт 24 многоквартирных домов проведут в 2026 году в городском округе Клин. Подрядчики уже определены, утверждается график работ и решаются технические вопросы, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Администрация городского округа завершила конкурсные процедуры по выбору подрядчиков и согласовала адресный перечень домов и виды работ. Сейчас специалисты утверждают сроки проведения ремонта и прорабатывают технические вопросы.

Работы пройдут в Клину, Высоковске и деревне Решоткино в рамках трехлетнего плана программы фонда капитального ремонта Московской области. В округе отремонтируют 34 кровли и 14 фасадов, в 23 домах заменят внутренние инженерные системы, в трех обновят подвалы, еще в четырех установят автоматизированные узлы управления.

В Клину ремонт запланирован по адресам: ул. Мира, д. 24; ул. Мечникова, д. 16 и д. 10; ул. Ленина, д. 19 и д. 20; ул. Крюкова, д. 4; ул. Калинина, д. 1 и д. 13; ул. Гагарина, д. 2/13 и д. 4/10; ул. 60 лет Комсомола, д. 8, к. 3; пр. Бородинский, д. 4 и д. 16; пл. Советская, д. 25/2; пер. Северный, д. 39; мкр. Майданово, д. 4, к. 1.

В Высоковске работы проведут в домах № 11, 13, 15, 27, 29 и 31 на ул. Текстильной. В деревне Решоткино — в домах № 14 и № 16. Краткосрочный план сформирован на основе данных управляющих компаний и решений общих собраний собственников жилья.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе работу по капитальному ремонту делают достойно. Он подчеркнул, что эта тема касается абсолютного большинства жителей.

Воробьев выразил надежду, что с каждым годом подрядчики, которые работают в партнерстве с фондом капитального ремонта, становятся более профессиональными, приобретают компетенции, направленные на универсальное выполнение работ.