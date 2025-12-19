В Клину откроется новый фельдшерско-акушерский пункт

сегодня в 14:35

В деревне Мисирево городского округа Клин завершено строительство нового ФАПа. Рабочие ведут пусконаладку слаботочных систем, завершают установку забора и благоустройство территории, сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Подмосковья.

Работы ведутся в рамках государственной программы Московской области за счет средств бюджета.

Модульный ФАП площадью 200 кв. м. рассчитан на 36 посещений в смену.

Рабочие полностью завершили отделочные работы, подключили системы освещения и электроснабжения, установили медицинское и сантехническое оборудование. На объекте ведется пусконаладка системы водоснабжения, слаботочных сетей.

В здании ФАПа разместились кабинеты фельдшера, смотровая, процедурная и стерилизационная комнаты, прививочный кабинет для взрослых и детей, 2-х местная палата для более длительного пребывания пациентов и помещение для персонала. ФАП оснащен современным медицинским оборудованием.

После открытия ФАПа здесь будут обслуживаться более 800 жителей близлежащих деревень: Мисирево, Елино, Никитское и Фроловское, а также в сезон около трех тысяч дачников.

Все работы будут завершены до конца 2025 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что жители рассказывают властям о недостатке врачей первичного звена и узких специалистов. Множество специалистов уже удалось трудоустроить в подмосковные медучреждения по программе «Приведи друга».

«Мы постоянно в поиске и стараемся делать так, чтобы настоящие мастера своего дела, опытные медики приходили работать в подмосковные поликлиники, госпитали, амбулатории, ФАПы. У нас действует целый комплекс мер поддержки», — отметил он.