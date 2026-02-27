В Клину обсудили план капремонта 24 домов на 2026 год

Заседание штаба по реализации плана капитального ремонта многоквартирных домов прошло 27 февраля в администрации городского округа Клин. Жителям представили перечень домов и виды работ на 2026 год и последующий период, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В обсуждении приняли участие представители клинского отделения Ассоциации председателей советов многоквартирных домов. Профильный заместитель главы округа Ольга Эбингер и руководитель проекта Фонда капитального ремонта Московской области Андрей Шалунов представили актуальную информацию о предстоящих работах и согласованном перечне адресов.

В 2026 году в программу включены 24 дома. В них планируется отремонтировать кровли, фасады, подвалы и внутренние инженерные системы. Жители получили разъяснения о сроках и порядке проведения работ.

Участники встречи задали вопросы о включении проблемных домов в краткосрочную программу. Специалисты рассказали о технических деталях ремонта общего имущества и обменялись контактами для оперативного взаимодействия. Тему капитального ремонта также планируют обсудить на муниципальном форуме «Управдом», который пройдет в Клину на следующей неделе.

Как ранее сообщал глава региона Андрей Воробьев,в настоящее время жителям региона необходимо объяснять и разъяснять важность реализации программы реновации жилфонда.

«Особенность, нюанс, который я хочу подчеркнуть в этой работе — разговор с людьми, которые живут уже в городе. Объяснение, что и как будет меняться, где и как будет построен дом», — сказал Воробьев.