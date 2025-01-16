В Клину нашли помещения для размещения детского кабинета и ФАПа на селе

В округе Клин нашли помещения для размещения детского кабинета и фельдшерско-акушерского пункта в поселке Чайковского. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Главе городского округа Клин Алене Сокольской об этом сообщила главврач Клинской больницы Ольга Стебловская во время встречи.

Помещения найдены, в частности, для педиатрического кабинета в поселке 31 Октября (речь идет о помещении квартирного типа в одном из МКД поселка, которое можно после капремонта использовать в медицинских целях) и помещение для ФАПа в поселке Чайковского.

«Принято решение обратиться по компетенции в министерство здравоохранения Московской области с просьбой о выделении средств на ремонт и оборудование помещений в соответствии с современными требованиями и санитарными нормами. В случае принятия положительного решения уже в этом году почти тысяча детей, проживающих в поселке 31 Октября, и 2 тыс. жителей поселка Чайковского смогут получать качественное медобслуживание в комфортных условиях в шаговой доступности», — сообщила Алена Сокольская.

Педиатрический кабинет в поселке 31 Октября был закрыт в связи с тем, что здание, в котором он располагался, входило в аварийный фонд и было расселено. Ожидается, что новое помещение будет большей площади, чем старое. В нем будет кабинет педиатра, процедурный и прививочный кабинеты, туалет и зона комфортного ожидания для пациентов с детьми.

Для ФАПа в поселке Чайковского также найдено помещение большей площади. Сейчас ФАП в пос. Чайковского располагается в приспособленном помещении 1960-х годов постройки.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в регионе продолжается большая работа по модернизации медучреждений.

«Сегодня у нас в работе находится ряд поликлиник. Какие-то из них выходят из капитального ремонта уже в другом облике, с другим оборудованием, с потенциалом другим. Это, безусловно, привлекает, в том числе квалифицированные профессиональные кадры», — отметил Воробьев.