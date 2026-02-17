В Клину начался новый этап капремонта лицея Менделеева

В третьем отделении лицея имени Менделеева в Клину стартовал этап штукатурных работ в рамках капитального ремонта. Работы ведутся по государственной программе Московской области.

В здании третьего отделения лицея имени Менделеева на Бородинском проезде, 23, рабочие приступили к штукатурке стен. Сейчас специалисты набивают штукатурную сетку и выставляют маячки, а на третьем этаже уже ведутся штукатурные работы с использованием специальной станции, что ускоряет процесс.

Вторая бригада после установки маячков начнет штукатурить второй этаж. В ближайшие дни на объект доставят газоблоки для возведения новых межкомнатных перегородок. Сейчас на площадке трудятся 15 человек, но скоро их число увеличится до 25 для монтажа инженерных систем и выполнения отделочных работ.

Ранее в здании демонтировали старые перегородки, сняли плитку, деревянный настил, линолеум и ламинат в кабинетах и коридорах. Обновленное здание школы, построенной в 1962 году, планируют открыть 1 сентября. Капремонт проводится по госпрограмме Московской области «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» и нацпроекту президента «Молодежь и дети».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье особое внимание уделяется капитальному ремонту школ, чтобы они ничем не отличались от новых современных образовательных учреждений.

Губернатор сделал акцент на том, что когда директор, а также коллектив и родители вовлечены во все эти процессы, то из школы, которая построена несколько десятилетий назад, получается очень современное учебное заведение.