В Клину начался капитальный ремонт стадиона «Химик»

В г. о. Клин обновляют спортивные объекты. На данный момент подрядчик устанавливает модульные раздевалки на стадионе «Химик», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Тут все со времен советского союза пришло в запустение. Беговые дорожки заросли травой, старые еще, которые были гаревые. Сейчас им на замену обустроили новые, современные с резиновым покрытием. 3 дорожки со стометровой — это идеальный круг 400 метров. Можно проводить любого вида соревнования, ну не общероссийские, но чемпионат Московской области спокойно», — сказал директор филиала СК «Химик» Владимир Смирнов.

На стадионе оборудованы две универсальные площадки 30 на 15 метров для баскетбола и волейбола и площадка для ГТО. Но главное достояние «Химика» — футбольное поле. Оно станет ареной для матчей областного чемпионата уже через несколько месяцев.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.