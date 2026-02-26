В Клину начали ремонт главного корпуса лагеря «Горизонт»

Ремонт общественных пространств стартовал 24 февраля в оздоровительном центре «Горизонт» в селе Спас-Заулок городского округа Клин. В корпусе обновят коридоры и комнаты общей площадью около 800 кв. метров, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В оздоровительном центре «Горизонт» начались работы по модернизации главного корпуса. Строители проводят штукатурку и шпаклевку стен, выравнивают поверхности в коридорах и помещениях, где дети проводят большую часть времени. Всего обновление затронет порядка 800 квадратных метров.

«Если раньше коридоры были просто местом ожидания между занятиями, то после модернизации они станут полноценными локациями для отдыха и игр. Мы установим пуфики, груши и игровые элементы. Дети смогут с пользой и радостью проводить здесь время. Новый интерьер будет ярким и красочным», — рассказал директор МАУ «Горизонт» Дмитрий Горячев.

По данным учреждения, уже обновлены две игровые комнаты, хореографический зал и переговорная. Цветовые решения подбирали с учетом предпочтений детей.

Оздоровительный центр «Горизонт» работает на двух территориях: палаточный лагерь расположен в Николаевке, стационарный — в селе Спас-Заулок. Программы отдыха организуют круглый год — в летние, осенние, зимние и весенние каникулы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что все детские лагеря на территории региона должны активно задействоваться в летнем отдыхе.

«Наша задача максимально внимательно отнестись ко всему, что связано с летним отдыхом. <…> Также все летние лагеря, которые мы подготовили, также должны максимально активно быть задействованы в отдыхе», — сказал он.