В Клину капитально отремонтируют здание лицея № 10 им Менделеева

Объявлен конкурс в электронной форме на выполнение работ по капитальному ремонту с поставкой оборудования, необходимого для обеспечения МОУ Лицей № 10 им. Д. И. Менделеева в городе Клин одноименного городского округа. Об этом сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

В единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на «Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, выполнением работ по капитальному ремонту с поставкой оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации такого объекта: МОУ лицей № 10 им. Д. И. Менделеева, Московская область, г. о. Клин, г. Клин, Бородинский пр-д, д. 23». Планируется в рамках проведения закупки отремонтировать здание 1962 года постройки общей площадью 4 134,8 кв. м.

Работы осуществляются в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» и финансируются за счет средств Федерального бюджета и бюджета Московской области.

Работы по данному объекту планируется завершить в 2026 году.

По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, ежегодно в Подмосковье становится на 40 тыс. школьников больше, именно поэтому в регионе продолжают строить современные образовательные учреждения, а также капитально ремонтируют уже имеющиеся объекты.

«В этом году мы делаем капитальный ремонт в 42 школах по президентскому нацпроекту «Образование». Мы хотим, чтобы школы были не просто местами для учебы, а настоящими центрами для развития детей, где они смогут учиться, творить и проводить время», — заявил Воробьев.