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В Клину капитально отремонтируют школу «Содружество» в 2025 году

В городском округе Клин планируют капитально отремонтировать МОУ СОШ «Содружество» к следующему году, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Подмосковья.

Работы осуществляются в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» и финансируются за счет средств бюджета Московской области.

«Объявлен конкурс в электронной форме на выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной, разработкой рабочей документации, выполнением работ по капитальному ремонту МОУ СОШ «Содружество» в городском округе Клин Московской области», — сообщила министр правительства Московской области по конкурентной политике Елена Волкова.

В Единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, выполнением работ по капитальному ремонту, поставкой оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации такого объекта: «МОУ СОШ «Содружество» Московская область, г. о. Клин, г. Высоковск, ул. Первомайская, д. 2А». Работы необходимо произвести в трехэтажном здании 1965 года постройки, общая площадь которого составляет 4 282,2 кв. метров.

Выполнение работ планируется завершить в 2025 году.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что на территории области строители возводят школы с опережением сроков.

«За 18 месяцев школы раньше не строили вообще, в лучшем случае — 36», — отметил Воробьев.