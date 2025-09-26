В Клину капитально отремонтируют корпус лицея № 10 им Дмитрия Менделеева

На Бородинском проезде, 23, городского округа Клин капитально отремонтируют корпус лицея № 10 имени Дмитрия Менделеева. В настоящее время определен подрядчик проведения работ, сообщает пресс-служба регионального Минстройкомплекса.

«В Клину подвели итог конкурса на выполнение капитального ремонта здания лицея № 10 имени Дмитрия Ивановича Менделеева. По итогам конкурсных процедур заключен контракт на проведение комплекса проектных и строительно-монтажных работ. Подрядчиком стал ООО «Строй Престиж», — говорится в сообщении.

Работы на объекте проведут в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» в соответствии с задачами нацпроекта «Молодежь и дети».

По техзаданию в учебном корпусе 1962 года постройки, площадью 4134 квадратных метра, проведут кровельные и фасадные работы, обновят входную группу, полностью заменят все окна и двери, проведут внутреннюю отделку помещений и благоустроят прилегающую территорию. Также заменят все инженерные коммуникаций — трубы, электропроводку, датчики пожарного оповещения. Новую мебель и оборудование поставят в классы, пищеблок, спортивный и актовый залы.

Завершить работы планируется к 1 сентября 2026 года.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.