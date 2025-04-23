В Клину к 1 сентября завершат капитальный ремонт дошкольного отделения лицея № 10

На улице Гагарина в Клину продолжается капитальный ремонт здания дошкольного отделения лицея № 10. Стройготовность по всем выполненным работам составляет около 20%, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Работы проводятся в рамках госпрограммы Московской области за счет средств бюджета.

Строители завершили демонтажные работы и ведут общестроительные.

«Приступаем уже к черновой отделке. Полностью заменим окна и в ближайшее время приступаем к фасаду. С середины мая начнем благоустройство территории», — отметил прораб Александр Зиновьев.

В ходе капитального ремонта, в здании площадью 1 851 квадратный метр, заменят все инженерные системы: электро- и водоснабжения, отопления, канализации, а также вентиляции и кондиционирования. Модернизируют системы связи и видеонаблюдения. Проведут фасадные и отделочные работы.

Учреждение образования будет оснащено новой мебелью и оборудованием.

Обновленный детский сад откроется 1 сентября.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что для властей Подмосковья строительство новых школ и детских садов является приоритетным, так как число учеников в регионе постоянно растет.

Воробьев также говорил, что все образовательные учреждения в регионе должны быть готовы в срок. Это касается и строящихся зданий, и объектов, где идет капитальный ремонт.