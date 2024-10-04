В Клинском лицее начался капитальный ремонт по президентской программе

В МОУ Лицей 10 в Клину (отделение на ул. Дзержинского, д. 1, «бывшая 4-я школа») начался капитальный ремонт. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Подрядчик вышел на площадку, завез оборудование и инструмент. Практически завершены демонтажные работы на кровле, корпусе фасада и внутри помещения.

Работы будут проведены в рамках президентского проекта по капитальному ремонту объектов образования.

В школе обновят фасад и кровлю здания, проведут замену всех инженерных систем, сантехнического оборудования, сделают внутреннюю отделку помещений, закупят современную мебель и оборудование для классов, спортивного зала, пищеблока.

Общая площадь объекта 1 851,1 кв. м.

Год постройки школы — 1938. Закончить работы на объекте планируется в августе 2025 года. В этом году школе исполнится 87 лет. Она по праву считается одним из самых возрастных объектов образования в Клину. Но теперь в рамках нацпроекта она будет выглядеть совсем иначе.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев призвал глав городских округов в своей работе уделить внимание капремонту школ.

«Напоминаю очень важный момент: <…> заказчиком по капитальному ремонту и строительству школ является глава муниципалитета», — пояснил Воробьев.