В кластерах ИЖС в Подмосковье обеспечивают все для постоянного проживания

«Кластерный подход — это взгляд в будущее. Это не деревня и не коттеджный поселок. Это те, у которых есть не только единый транспортный каркас, а также все, что нужно для жизни. Это большие качественные школы, в которых можно найти хороших преподавателей. Еще это медицина, досуг и комплексное благоустройство территорий», — сказала журналистам Кузьмина.

Она добавила, что новые кластеры ИЖС предполагают всесезонное пребывание за городом, но с комфортом, привычным для мегаполиса. При этом каждый кластер выдержан в своей уникальной стилистике и колористке, которая прослеживается в деталях интерьеров и используемых материалов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что инфраструктура Подмосковья должна соответствовать ожиданиям жителей.

«В растущем регионе <…> инфраструктура должна соответствовать тому, что ждет человек, чтобы жизнь была комфортной, удобной. Это непростая задача, но очень интересная», — сказал Воробьев.