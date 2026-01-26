В Кемерове построят крупнейший за Уралом термальный СПА-центр
Предприниматель Василий Бочкарев рассказал, что в Рудничном районе Кемерова планируется возведение крупнейшего термального СПА-комплекса за Уралом, сообщает Сiбдепо.
Старт строительства запланирован на май 2026 года.
Предполагается, что в СПА-центре будет восемь видов саун и бань, два бассейна (один — с аттракционами, другой — под открытым небом), тренажерный зал и другие объекты. Общая площадь этого комплекса составит 5 тысяч квадратных метров.
На реализацию проекта будет инвестировано около одного миллиарда рублей. Проектная документация будет передана на рассмотрение в администрацию Кемерова уже на этой неделе.
