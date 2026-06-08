В Кашире завершили на 75% капремонт школы № 1

Капитальный ремонт школы № 1 на улице Маршала Астахова в Кашире выполнен более чем на 75%. Работы идут в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области», завершить их планируют к 1 сентября 2026 года, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

В здании школы продолжаются общестроительные и отделочные работы. Специалисты ремонтируют фасад и кровлю, монтируют инженерные коммуникации и проводят благоустройство прилегающей территории. На объекте задействованы более 50 человек.

В ходе капремонта прокладывают системы водоснабжения, канализации, отопления и электроснабжения. Проект также предусматривает обновление прилегающей территории.

После завершения работ для учеников закупят современную мебель и оборудование. Это позволит создать комфортные условия для обучения и отдыха.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что капитальный ремонт школ набирает обороты в Подмосковье. Это очень важно для того, чтобы вовремя начать учебный год.

«Специфика и сложность капитального ремонта нам хорошо знакома. Это крайне важная деталь, чтобы вовремя начать учебный год. Или в этот же год, или через период — в зависимости от объекта», — сказал Воробьев.