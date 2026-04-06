В Кашире завершили 60% капремонта колледжа «Московия»

Капитальный ремонт профессионального колледжа «Московия» на улице Клубной в Кашире выполнен более чем на 60%. Работы ведут в рамках госпрограммы по строительству и обновлению социальной инфраструктуры Подмосковья, завершить их планируют к 1 сентября 2026 года, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Капитальный ремонт проходит в здании площадью более 7 тыс. кв. метров. В настоящее время строители завершили фасадные работы на 90%, продолжают монтаж инженерных систем и выполняют внутреннюю отделку помещений.

В ходе обновления заменят кровлю, инженерные сети и коммуникации, полностью реконструируют внутренние пространства. Учебные аудитории и лаборатории оснастят современным оборудованием и новой мебелью, чтобы создать комфортные условия для занятий и повысить качество подготовки специалистов.

Работы проводят по госпрограмме «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» в соответствии с задачами нацпроекта «Молодежь и дети». Завершить капремонт планируется к началу нового учебного года — 1 сентября 2026 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье особое внимание уделяется капитальному ремонту школ, чтобы они ничем не отличались от новых современных образовательных учреждений.

Губернатор сделал акцент на том, что когда директор, а также коллектив и родители вовлечены во все эти процессы, то из школы, которая построена несколько десятилетий назад, получается очень современное учебное заведение.