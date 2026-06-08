В Кашире завершили 50% капремонта школы искусств

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Капитальный ремонт детской школы искусств в микрорайоне Ожерелье Каширы выполнен на 50%. Работы ведутся на улице Советской, дом 20, завершить их планируют в 2026 году, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Капитальный ремонт здания проходит в рамках государственной программы по обновлению объектов социальной инфраструктуры Подмосковья по нацпроекту «Семья». Площадь объекта составляет 843,2 квадратного метра.

В настоящее время строители монтируют вентилируемый фасад, проводят отделочные работы и устанавливают инженерные сети. В здании также отремонтируют кровлю и фасад, заменят системы отопления, вентиляции и канализации, окна и двери.

После обновления изменится входная группа, для школы закупят новую мебель и оборудование. Благоустройство затронет и прилегающую территорию. Полностью завершить работы планируется в 2026 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказывал, что в области каждый год капитально ремонтируют порядка 60 школ, актуальность данной темы не уменьшается.

«Это президентская инициатива. Мы 62-65 школ каждый год ремонтируем», — уточнил Воробьев.