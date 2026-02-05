В Кашире завершили 41% капремонта здания колледжа «Московия»

В рамках Народной программы партии «Единая Россия» в Кашире ведется капитальный ремонт здания колледжа «Московия». Строители завершили демонтажные и кровельные работы и приступили к отделке помещений, восстановлению фасада и установке инженерных систем.

Общая площадь учреждения превышает 7 тысяч квадратных метров. В ходе ремонта специалисты приведут в порядок фасад, полностью реконструируют внутренние помещения и обновят инженерные сети. Также в колледже создадут мастерские для новых специальностей.

Сейчас в подразделении обучаются 430 студентов, после завершения ремонта колледж сможет принять до 750 человек. Открытие обновленного здания запланировано на 1 сентября 2026 года.

Колледж «Московия» был основан в 1979 году и за годы работы подготовил более 15 тысяч специалистов. Его выпускники успешно выступают на конкурсах профмастерства, а преподаватели обеспечивают высокий уровень подготовки кадров.

«После завершения капитального ремонта у учреждения появятся новые возможности, что повысит качество обучения и поможет формировать устойчивый кадровый резерв для экономики округа», — отметил секретарь местного отделения партии «Единая Россия», глава городского округа Кашира Роман Пичугин.

В Московской области делают особый упор на развитие колледжей, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Колледжи требуют особого подхода, и мы подписываем договоры с предприятиями, которые позволяют ребятам и иметь наставника, и видеть перспективу», — подчеркнул Воробьев.