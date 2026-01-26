В Кашире завершат капитальный ремонт детсада № 13 к 1 сентября 2026 года

В Кашире на улице Вахрушева продолжается капитальный ремонт детского сада № 13, который планируют завершить к 1 сентября 2026 года, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

В Кашире на улице Вахрушева, 16, ведется капитальный ремонт детского сада № 13, являющегося дошкольным отделением средней общеобразовательной школы № 7 с углубленным изучением отдельных предметов. Сейчас подрядчик завершает демонтажные работы, а также выполняет отделку помещений и ремонт кровли.

Ремонт проводится в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» и соответствует задачам нацпроекта «Семья». Площадь здания составляет 2 727,7 кв. м.

В ходе ремонта обновят кровлю и фасад, заменят системы отопления, вентиляции, канализации, окна и двери, проведут внутренние работы. Входные группы преобразят, для дошкольного отделения закупят новую мебель и оборудование. Изменения коснутся и территории учреждения.

Завершить капитальный ремонт планируют к 1 сентября 2026 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе построят еще 16 школ и 9 детских садов. Кроме того, в каждом округе реализуется президентская программа капитального ремонта.

«В работе сейчас — 132 учреждения образования, обновим 58 школ и 40 детских садов, остальные — в следующем. А на 2026 год в программу у нас заявлено свыше 150 объектов. Сейчас мы стали строить меньше учебных заведений, делаем акцент на капремонте. Все школы — и новые, и те, которые модернизируем — имеют у нас единый стандарт. Это и цветовая гамма, и мебель, и все, что касается интерьеров, наполнения», — заключил губернатор.