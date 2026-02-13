В Кашире строят физкультурно-оздоровительный комплекс с ледовой ареной

В Кашире на улице Парковая продолжается строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с крытым катком. Объект возводят по госпрограмме Московской области, завершить работы планируют в декабре 2026 года, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

На улице Парковая в Кашире ведутся фундаментные работы и завозятся строительные материалы для нового физкультурно-оздоровительного комплекса с крытым катком. Проект реализуется в рамках государственной программы Московской области «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» и соответствует задачам нацпроекта «Семья».

Площадь двухэтажного здания превысит 5 тысяч квадратных метров. В комплексе разместят четыре блока: входную группу для посетителей, ледовую арену, технические помещения для подготовки хоккеистов и зоны обслуживания спортсменов, включая медицинские кабинеты.

При строительстве сохранится туевая аллея из 120 деревьев, высаженная в память о железнодорожниках — участниках Великой Отечественной войны.

Завершить строительство планируют в декабре 2026 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность реализации программы «50 доступных ФОКов» и напомнил о том, чтобы все введенные в эксплуатацию спортивные объекты работали эффективно.

«(Программа — ред.) «50 умных ФОКов». Один из национальных приоритетов — это доступность массового спорта. Мы проводим заметные мероприятия в этом направлении. Центральные стадионы и подогрев полей, наши ФОКи (физкультурно-оздоровительные комплексы — ред.), бассейны мы дальше будем строить. Такой запрос есть, и это очевидно», — сказал Воробьев.