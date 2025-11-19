В Кашире стартовал капитальный ремонт средней школы № 7

Работы по капитальному ремонту школы идут в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области», в соответствии с задачами нацпроекта «Молодежь и дети».

В рамках капремонта планируется провести кровельные и фасадные работы, установить входные группы, заменить системы отопления, вентиляции и канализации, а также выполнить внутренние работы. Кроме того, будет осуществлено благоустройство прилегающей территории, закуплена новая мебель и оборудование.

Работы планируется завершить к 1 сентября 2026 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что капитальный ремонт школ набирает обороты в Подмосковье. Это очень важно для того, чтобы вовремя начать учебный год.

«Специфика и сложность капитального ремонта нам хорошо знакома. Это крайне важная мобилизация в начале года для того, чтобы вовремя начать учебный год. Или в этот же год, или через период — в зависимости от объекта», — сказал Воробьев.