В Кашире реставрируют храм Флора и Лавры

В старейшем храме городского округа Кашира Флора и Лавры ведутся работы по реставрации. Храм Флора и Лавра — единственный в Кашире, который ни разу в истории не закрывался и не прерывал службы, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Продолжаем восстановительные работы внутри храма, приступили к росписи алтарной стены. Иконописец Николай Иванович ежедневно трудится, чтобы вернуть былую красоту нашего храма», — уточнил настоятель храма Флора и Лавра о. Сергий.

Из истории известно, что каменный храм Флора и Лавра в приходе Ямской слободы Каширы был построен на месте ветхой деревянной церкви в 1766 году «стараниями и заботами купца Ивана Калинина, сына Осина, с приходскими людьми». В храме имелся придел Воздвижения Креста Господня. В 1844 году трапезная часть храма была расширена и в ней устроен придел апп. Петра и Павла, а в 1859 году храм вследствие тесноты и ветхости был разобран и заменен новой существующей каменной церковью. В советские годы храм не закрывался, благодаря чему здесь сохранился иконостас и старинные намоленные иконы.

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