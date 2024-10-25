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В Кашире реконструкция здания поликлиники завершена на 95%

В городском округе Кашира продолжается реконструкция здания бывшей поликлиники в районе литейного завода «Центролит». Инспекторы Главгосстройнадзора Московской области проверили ход строительства, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Проект реконструкции включает три очереди. Первая очередь — реконструкция здания поликлиники, строительство котельной и трансформаторной подстанции, а также пожарного проезда и площадки для сбора ТКО. Для удобства работников предприятия, которые будут проживать в общежитии, предусмотрен остановочный карман для автобусов.

Вторая очередь включает пристройку одноэтажного корпуса прачечной, а третья очередь — пристройку кафе на 40 мест с обеденным залом на 30 мест. Строительство второй и третьей очередей запланировано на 2025 год.

В настоящее время строительная готовность первой очереди достигла 95%. Строители благоустраивают территорию и ведут пусконаладку внутренних инженерных систем.

В ходе реконструкции здание бывшей поликлиники преобразовали в общежитие для временного проживания, добавили надстроенный мансардный этаж и пристроили лестничную клетку.

Завершить все работы первого этапа планируют в четвертом квартале 2024 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье в строительстве в основном используют отечественные строительные материалы.

По словам главы региона, только малую долю компонентов приходится покупать за рубежом.