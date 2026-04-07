В Кашире продолжают капремонт школы №1

сегодня в 16:48

Капитальный ремонт школы №1 на улице Маршала Астахова в Кашире выполнен более чем на 45 процентов. Работы ведут по госпрограмме Московской области и планируют завершить в 2026 году, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Общая площадь здания составляет 3966,5 квадратного метра. Сейчас строители утепляют фасад минеральными плитами РОКВУЛ, что повысит энергоэффективность и пожаробезопасность школы. Параллельно идут отделочные работы и монтаж окон, на лестничных сходах укладывают напольное покрытие из керамогранита.

В рамках капремонта прокладывают новые инженерные коммуникации: системы водоснабжения, канализации, отопления и электропроводку. Проект также предусматривает благоустройство прилегающей территории.

Для учеников закупят современную мебель и оборудование. Это позволит создать комфортные условия для обучения и отдыха после завершения работ в 2026 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что на территории региона ежегодно приводят в порядок 60 школ. Там появляются современные спортзалы, лаборатории, пищеблок и т.д.

«Все это другое настроение и для учителей, и для наших деток», — сказал Воробьев.