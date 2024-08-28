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В Кашире построят завод и создадут 486 новых рабочих мест

В Кашире на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) строится завод по производству упаковочной продукции и гофрированного картона, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Предприятие заявлено как уникальное производство полного цикла. Исходным сырьем является макулатура, из которой изготавливают бумагу, из бумаги — гофрокартон, из гофрокартона — гофроупаковку, которая, отслужив свое, становится макулатурой — сырьем для производства бумаги.

Реализует проект ООО «Л-ПАК Кашира».

Глава округа Михаил Шувалов побывал на территории ОЭЗ «Кашира» и встретился с генеральным директором компании Виктором Ильиным.

«Сейчас ведем строительство производственно-складского комплекса площадью более 60 тысяч квадратных метров. Планируем ввести комплекс в эксплуатацию к концу этого года, — рассказал Виктор Ильин. — Запустим производство упаковочной продукции и гофрированного картона и начнем строить завод по переработке макулатуры. Весь проект рассчитываем реализовать в течение семи лет».

Инвестиции в проект составили более 5 миллиардов рублей. В Кашире предприятие планирует создать 486 рабочих мест.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Подмосковья отметил стабильность экономики региона.

«Я хотел бы поблагодарить всех руководителей предприятий, здесь есть очень достойные, авангард нашей промышленности, руководители заводов, и есть бизнес, который открывает новые предприятия», — сказал глава региона.