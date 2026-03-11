В Кашире Подмосковья завершили на 25% капремонт школы искусств

Капитальный ремонт детской школы искусств в микрорайоне Ожерелье городского округа Кашира выполнен на 25%. Работы ведутся на улице Советской, 20, завершить их планируют к 1 сентября 2026 года, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Капремонт здания площадью 843,2 кв. м проводят в рамках государственной программы по обновлению объектов социальной инфраструктуры Подмосковья по нацпроекту «Семья».

В настоящее время подрядчик выполняет общестроительные и отделочные работы, завершает демонтаж и ремонт кровли. После обновления в здании отремонтируют фасад, полностью заменят системы отопления, вентиляции и канализации, а также окна и двери. Входную группу приведут к современному виду.

Кроме того, для школы искусств закупят новую мебель и оборудование. Благоустройство затронет и прилегающую территорию учреждения. Полностью завершить все работы планируется к началу нового учебного года 2026 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что капитальный ремонт школ набирает обороты в Подмосковье. Это очень важно для того, чтобы вовремя начать учебный год.

«Специфика и сложность капитального ремонта нам хорошо знакома. Это крайне важная деталь, чтобы вовремя начать учебный год. Или в этот же год, или через период — в зависимости от объекта», — сказал Воробьев.