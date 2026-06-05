В Кашире Подмосковья завершат капремонт колледжа к 1 сентября

Капитальный ремонт трех корпусов колледжа «Московия» в Кашире выполнен более чем на 75% и завершится к 1 сентября 2026 года. Работы идут в рамках госпрограммы по обновлению социальной инфраструктуры Подмосковья, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

В Кашире продолжается капитальный ремонт учебного и общественно-бытового корпусов, а также мастерских профессионального колледжа «Московия» на улице Клубная. Общая площадь зданий превышает 7,1 тыс. кв. метров.

Строители завершают фасадные работы, обустраивают входную группу, выполняют чистовую отделку помещений, электромонтаж и сборку водомерного узла. Ранее в корпусах заменили кровлю, инженерные сети и коммуникации, а также полностью реконструировали внутренние пространства.

После обновления аудитории и лаборатории оснастят современным оборудованием и новой мебелью. Это позволит создать комфортные условия для обучения и повысить качество подготовки специалистов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что на территории региона ежегодно приводят в порядок 60 школ. Там появляются современные спортзалы, лаборатории, пищеблок и т.д.

«Все это другое настроение и для учителей, и для наших деток», — сказал Воробьев.