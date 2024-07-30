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В Кашире планируют построить ФОК с крытым катком в 2026 году

В округе Кашира планируют построить физкультурно-оздоровительный комплекс с крытым катком, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Подмосковья.

Работы осуществляются в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» и финансируются за счет средств бюджета Московской области.

«Объявлен конкурс в электронной форме на выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации физкультурно-оздоровительного комплекса с крытым катком в городском округе Кашира», — сообщила министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева.

В единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на «Выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации объекта: «Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с крытым катком г. Кашира, ул. Парковая, д. 5, вл. 2».

В рамках выполнения работ в 2026 году планируется построить спортивный объект площадью 5 575 кв. метров, вместимостью более 300 человек.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе работает свыше 12 тыс. спортивных объектов — за 10 лет их количество выросло на 60%.

«В следующие 5 лет капитально обновим 50 из них», — добавил губернатор.