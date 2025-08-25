сегодня в 12:24

В Кашире планируют капитально отремонтировать мост через реку Большая Смедово

Объявлен конкурс в электронной форме на выполнение работ по капитальному ремонту мостового перехода через реку Большая Смедово в районе населенного пункта Острога в городском округе Кашира. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.

Работы осуществляются в рамках государственной программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» и финансируются за счет средств бюджета Московской области.

В единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на «Выполнение работ по капитальному ремонту мостового перехода через реку Б. Смедово у н. п. Острога на км 0,838 а/д «Кашира-Серебряные Пруды-Узловая»-Острога-М-6 «Каспий» в Каширском районе Московской области». Планируется в рамках проведения закупки отремонтировать участок с мостом длиной, в том числе подходы 413,95 м.

Работы по данному объекту планируется завершить в 2026 году.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что необходимо обратить особое внимание на ремонт мостов, расположенных на территории Подмосковья.

Также важно предсказуемо быстро ввести объекты в строй. Для этого нужна очень грамотная коммуникация с жителями, подчеркнул Воробьев.