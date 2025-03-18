В Кашире объявлен конкурс на капремонт МАУК «Центр культурных инициатив»

Объявлен конкурс в электронной форме на выполнение работ по капитальному ремонту муниципального автономного учреждения культуры «Центр культурных инициатив» в городском округе Кашира, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

«Работы по данному объекту планируется завершить в 2026 году», — сказала министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева.

В единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на «Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, выполнением работ по капитальному ремонту, поставкой оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации такого объекта: МАУК «Центр культурных инициатив» Московская область, г. о. Кашира, г. Кашира, ул. Стрелецкая, д. 65А».

Работы необходимо произвести в 2-х этажном здании 1957 года постройки, площадь которого 809 кв. метров, вместимость зрительного зала — 200 чел.

Работы осуществляются в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» и финансируются за счет средств бюджета Московской области.

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