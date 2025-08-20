В Кашире началось возведение нового спортивного центра с ледовой ареной

На улице Парковая рабочие уже подготовили площадку под строительство ФОКа с крытым катком. Площадь двухэтажного здания составит свыше 5 тыс. кв. м. Физкультурно-оздоровительный комплекс с ледовой ареной строится в Кашире в рамках Народной программы «Единой России», сообщила пресс-служба подмосковного отделения партии.

«На огороженной территории объекта уже выполнена вырубка насаждений, подготовили участок к строительству. Для соответствия проекта современным требованиям в него внесены изменения. Подрядчик внес откорректированный проект в Мособлгосэкспертизу», — отметил заместитель директора МКУ «Управление строительства» Виталий Еремеев.

Спортивный комплекс стоит на особом контроле у местного отделения «Единой России», так как данный объект долгожданный для всех жителей округа.

«Ежегодно в зимнее время в городском округе Кашира работают открытые катки с выдачей инвентаря. Местное отделение „Единой России“ организует мероприятия для детей с привлечением спортсменов. Благодаря Народной программе партии для каширян и жителей соседних округов будет открыт новый физкультурно-оздоровительный комплекс с ледовой ареной. Выполнение работ планируется завершить в 2026 году, но из-за корректировок в проектно-сметной документации сроки ввода могут быть увеличены», — отметил исполняющий полномочия секретаря местного отделения партии «Единая Россия», муниципальный координатор партпроекта «Детский спорт» Игорь Кручинин.

В составе физкультурно-оздоровительного комплекса предусмотрено четыре блока: блок входной группы для посетителей, ледовой арены, технической подготовки хоккеистов и помещений для обслуживания спортсменов, в том числе медицинского.

«О строительстве ФОКа говорилось давно, но в этом году начались активные работы, и мы очень ждем его открытия. Замечательно, что данный объект попал в Народную программу „Единой России“ и реализуется в нашем городе», — рассказала каширянка Людмила Сазонова.