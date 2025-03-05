В Кашире начали возводить ФОК с ледовой ареной

На улице Парковой в Кашире ведутся работы по строительству ФОКа с ледовой ареной. В рамках государственной программы «Развитие физической культуры и спорта» на площади более 2 га появится сам спортивный объект, а также парковочные зоны, детские игровые и спортивные площадки, сообщает пресс-служба администрации округа.

На данный момент строители занимаются подготовкой участка, удаляют деревья, проводят геодезическую разбивку осей. Территория полностью огорожена, внутри работает специальная техника.

«Долгожданное строительство для нас. Каширяне ждут этот объект уже несколько лет. Работа идет, в ближайшее время начнётся планировка местности. А уже во втором квартале 2026 года ФОК будет введен в эксплуатацию. Все этапы реализации проекта будут находиться под постоянным контролем», — рассказал директор МКУ «Управление строительства» городского округа Кашира Юрий Головков.

Свои предложения активно вносят местные жители. Одна из инициатив позволит сохранить аллею туй (около 120 деревьев), которая была высажена в память о железнодорожниках-участниках Великой Отечественной войны.

«Планируем также обсудить с жителями элемент, который установим на постамент рядом с аллеей. Рассмотрим все предложения и примем совместное решение», — добавил Юрий Головков.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются с зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.