В Кашире начали строить новый микрорайон на 180 тыс кв м

Новый микрорайон застраивают пяти- и семиэтажными кирпичными домами. Общая площадь квартир составит 180 тыс. кв. м. Проект реализуют в рамках трехстороннего договора о комплексном развитии территории, подписанного в декабре 2023 года между министерством жилищной политики Московской области, администрацией округа и ООО «ТСК «Реконструкция». Срок реализации — 15 лет, площадь застройки — 42,4 га.

Помимо жилья, в микрорайоне построят детский сад, школу, поликлинику и физкультурно-оздоровительный комплекс. Застройщик также расселит аварийный фонд и профинансирует строительство стационарного объекта здравоохранения на 33 койко-места.

В феврале 2026 года компания получила разрешение на строительство первой очереди из трех жилых корпусов. Сейчас на площадке ведут подготовительные работы.

«Комплексная застройка Каширы станет мощным импульсом к развитию округа и повышению качества жизни горожан», — прокомментировал генеральный директор группы компаний «Реконструкция» Алексей Артюшин.

Депутат Мособлдумы Андрей Голубев отметил, что строительство жилья остается одним из ключевых показателей развития территории и находится на контроле в рамках народной программы «Единой России».

Вся стройка многоквартирных домов в Московской области сопряжена с обязательным расселением ветхого и аварийного фонда, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Где-то нужен более энергичный подход к капитальному ремонту, а где-то у нас есть успехи по расселению, но люди хотят ясности, когда они переедут. Мы эту тему сами поднимаем, говорим о ней. Еще раз подчеркиваю, что вся стройка многоквартирных домов в Московской области сопряжена с обязательным расселением ветхого и аварийного фонда», — сказал Воробьев.