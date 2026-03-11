сегодня в 17:02

В Кашире капремонт школы №7 завершат к 1 сентября

Капитальный ремонт школы №7 в городском округе Кашира планируют завершить к 1 сентября 2026 года. Работы ведут по государственной программе Московской области и выполняют по графику, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Капитальный ремонт средней общеобразовательной школы с углубленным изучением отдельных предметов №7, построенной в 1979 году, продолжается в Кашире. Объект обновляют в рамках программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области». Ход работ проверил глава городского округа Кашира, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Роман Пичугин. Подрядчик «Стройинвестинжиниринг» выполняет обязательства в соответствии с утвержденным графиком.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев призвал глав городских округов в своей работе уделить внимание капремонту школ.

«Напоминаю очень важный момент: <…> заказчиком по капитальному ремонту и строительству школ является глава муниципалитета», — пояснил Воробьев.