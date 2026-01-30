В Кашире капитально ремонтируют здание старейшей школы №1

Капитальный ремонт школы №1 имени Героя Советского Союза Александра Выборнова в Кашире стартовал в рамках Народной программы партии «Единая Россия». Работы ведутся с участием 50 специалистов, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Школа №1 в Кашире, основанная более 100 лет назад, проходит масштабную модернизацию. Сейчас в здании ведется капитальный ремонт: завершено более половины демонтажных работ, строители приступили к кирпичной кладке и замене инженерных коммуникаций.

Секретарь местного отделения партии «Единая Россия», глава городского округа Кашира Роман Пичугин вместе с депутатами и родителями проверил ход работ. Он отметил, что лично контролирует каждый этап, чтобы после ремонта школа стала современным центром развития.

Родители учеников с нетерпением ждут окончания ремонта. По словам многодетной мамы Марии Валовой, после обновления школа №1 должна стать такой же современной, как другие учебные заведения округа, прошедшие капитальный ремонт.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье особое внимание уделяется капитальному ремонту школ, чтобы они ничем не отличались от новых современных образовательных учреждений.

Губернатор сделал акцент на том, что когда директор, а также коллектив и родители вовлечены во все эти процессы, то из школы, которая построена несколько десятилетий назад, получается очень современное учебное заведение.