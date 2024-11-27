В Кашире два медика стали участниками программы «Земля врачам»

В июне 2024 года в перечень муниципальных образований, участвующих в региональной программе «Земля врачам», добавили городской округ Кашира. Первым двум врачам уже согласовано предоставление земельных участков, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

Участниками программы стали врачи-педиатры участковые детского поликлинического отделения ГБУЗ Московской области «Каширская больница»: Анна Сарычева и Замира Адирова.

Анна Геннадьевна в 2004 г. окончила Ташкентский педиатрический медицинский институт по специализации «Педиатрия», в 2006 году окончила интернатуру в ГБУЗ МО МОНИКИ им М. Ф. Владимирского по этому же направлению, 18 лет работает врачом в ГБУЗ Московской области «Каширская больница».

Замира Бахритдиновна окончила в 1984 году Среднеазиатский медицинский педиатрический институт по специализации «Педиатрия», интернатуру по этой же специализации прошла в 1985 году в Самаркандском медицинском институте. Ее стаж составляет 17 лет.

Врачи-педиатры все эти годы оказывают высококвалифицированную медицинскую помощь детям городского округа Кашира и заслуженно получают любовь маленьких пациентов и уважение родителей.

Всего за три года действия закона в Московской области 2 398 врачей получили земельные участки, а с начала 2024 года земля предоставлена 230 узким специалистам.

Действие закона по предоставлению земельных участков в безвозмездное пользование в Подмосковье продлится до конца 2026 года. Льгота представляется работникам 39 специальностей в 32 городских округах. По условиям программы, необходимо иметь специальность, признанную дефицитной для региональных больниц, стаж работы в учреждении здравоохранения Московской области не менее трех лет. Подать заявку на получение земли можно через местную администрацию и выбрать участок из предлагаемого списка или найти участок самостоятельно на кадастровой карте и подать заявку портале Госуслуг Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что власти региона продолжают привлекать врачей разных специальностей на работу.

«Мы стараемся в нашем регионе привлекать врачей, условия создавать. Их много не бывает. Этих условий. Есть социальная поддержка и материальная поддержка. Но врачей не хватает», — отметил Воробьев.