ЦБ продолжает взятый курс на борьбу с инфляцией, и это сильно сказывается на условиях получения кредитного финансирования в целом и ипотеках в частности. Сейчас крайне невыгодное время для оформления ипотеки на обычных условиях без льгот, заявил РИАМО старший финансовый советник ИК Fontvielle Владислав Плитинь.

Рассматривая сегодня вариант оформления ипотечного кредита, стоит исходить из двух основных моментов, преобразивших ипотечный рынок в текущем году: отмена универсальной программы льготной ипотеки; повышение ставки рефинансирования Банка России, говорит он.

«Платежи по ипотеке превратились в заградительные и, похоже, это не предел, ведь Банк России заявляет о возможности дальнейшего увеличения ключевой ставки. Это все говорит о том, что оформление ипотеки стоит рассматривать сейчас только в определенных случаях, например, с большой долей вероятности погашения ее досрочно: если выставлена на продажу собственная недвижимость или ожидаются поступления финансов», — рекомендует эксперт.

По льготным условиям осталась возможность приобрести жилье в рамках семейной, IT, сельской ипотек и по тем программам, что распространены на определенных территориях.

«В этом году условия по ним изменились и возможно будут пересматриваться и далее. В текущих экономических реалиях ставки вряд ли снизят. Время крайне невыгодное для оформления ипотеки на обычных условиях без льгот», — полагает Плитинь.

По его мнению, в целях инвестиций можно купить квартиру под низкую ставку по дальневосточной + арктической ипотеке, например, во Владивостоке или Хабаровске.

«Важно, что по условиям программы после вступления в собственность — обязательно прописаться в купленной квартире, в противном случае государство не будет субсидировать ваш кредит и условия вернутся к рыночным. В данном случае лучше выбирать крупных проверенных федеральных застройщиков с возможностью удаленных сделок и квартиры с отделкой», — полагает эксперт.