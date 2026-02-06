В Кабаново Орехово-Зуевского округа продолжается капремонт школы № 10

В деревне Кабаново Орехово-Зуевского округа продолжается капитальный ремонт школы № 10. Работы ведутся по государственной программе и завершатся к сентябрю 2026 года, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

В Кабаново Орехово-Зуевского округа продолжается капитальный ремонт средней школы № 10. Работы проходят в рамках государственной программы капитального ремонта объектов социальной инфраструктуры Подмосковья и реализуются в соответствии с задачами нацпроекта «Молодежь и дети».

На объекте трудятся 25 человек. Строители завершили более половины демонтажных работ, ведут общестроительные и отделочные работы, пояснили в пресс-службе ведомства.

В здании 1963 года постройки площадью 1785 квадратных метров обновят фасад и кровлю, заменят инженерные сети и сантехническое оборудование, установят системы видеонаблюдения и пожарной безопасности. Ремонт затронет все внутренние помещения, включая спортивный зал и пищеблок. Также будет благоустроена прилегающая территория, установят новую мебель и оборудование.

Открытие обновленной школы запланировано на сентябрь 2026 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что капитальный ремонт школ набирает обороты в Подмосковье. Это очень важно для того, чтобы вовремя начать учебный год.

«Специфика и сложность капитального ремонта нам хорошо знакома. Это крайне важная мобилизация в начале года для того, чтобы вовремя начать учебный год. Или в этот же год, или через период — в зависимости от объекта», — сказал Воробьев.