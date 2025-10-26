В Южнопортовом районе построят дом по программе реновации

Согласован проект многоквартирного дома по программе реновации в Южнопортовом районе столицы, сообщил председатель Комитета города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза), входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства столицы, Иван Щербаков.

Дом построят по адресу: ул. 5-я Кожуховская, з/у 33.

«В Южнопортовом районе появится новый дом по программе реновации. Это будет односекционное здание, рассчитанное на 184 квартиры. В каждой будет выполнена чистовая отделка, а также установлено необходимое для переезда оборудование, в том числе светильники и сантехника», — заявил Щербаков.

Также в новостройке предусмотрены помещения общественного назначения с отдельными входами. Во время заселения тут будет работать Центр информирования населения. Специалисты смогут ответить на все вопросы, связанные с переездом, и помогут оформить документы на новые квартиры.

На первом этаже также запроектирована входная группа жилой части с вестибюлем, лифтовым холлом, колясочной, комнатой консьержа и местом для почтовых ящиков.

После окончания строительства рядом с домом появятся детская и спортивная площадки, место для отдыха, прогулочные дорожки.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что более 215 тыс. москвичей приступят к переселению по программе реновации в 2026–2028 годах.