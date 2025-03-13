В Южнопортовом районе Москвы завершен снос заброшенного здания

В ЮВАО проведены работы по демонтажу аварийного строения, расположенного в жилом квартале. Об этом сообщил начальник Госинспекции по недвижимости Москвы Иван Бобров.

На улице 5-й Кожуховской, рядом с многоквартирными домами и школами, находилось четырехэтажное кирпичное здание. Его площадь превышала 5 тыс. кв. м.

«Строение площадью более 5 тыс. кв. м размещалось на неоформленном участке, не эксплуатировалось и с течением времени обветшало: фасад и крыша имели существенные повреждения, окна были выбиты. В связи со значительным износом строительных конструкций состояние здания было признано неудовлетворительным. Учитывая, что оно располагалось в жилом квартале и представляло опасность для жизни и здоровья горожан, объект подлежал сносу», — рассказал Бобров.

На данный момент здание полностью демонтировано, а территория расчищена и выровнена.

Глава ведомства также отметил, что в рамках программы по ликвидации аварийных объектов в 2024 году в Юго-Восточном округе было снесено 39 подобных строений. Кроме того, при содействии Госинспекции по недвижимости отремонтировано и приведено в порядок 33 здания, которые подлежали восстановлению.