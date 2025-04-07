В Южном Орехово-Борисове зеленую зону освободили от заброшенных построек

На юге Москвы провели работы по сносу аварийных конструкций в рамках программы по улучшению городской среды и ликвидации ветхих строений. Об этом сообщил руководитель Госинспекции по недвижимости столицы Иван Бобров.

В Южном административном округе, в Шипиловском проезде, инспекторы обнаружили металлические постройки, занимающие 150 кв. м.

«На момент обследования объекты были заброшены, не эксплуатировались и имели признаки аварийности: конструкции накренились и деформировались, поверхность сооружений заржавела, имелись значительные коррозионные повреждения. Учитывая, что заброшенные постройки находились на территории зеленой парковой зоны вблизи жилых кварталов, свободный доступ к ним представлял для жителей потенциальную опасность», — отметил Бобров.

Проверка показала, что земельный участок под строениями не был оформлен в соответствии с правовыми нормами, а сами объекты не имели зарегистрированных имущественных прав. В связи с отсутствием законных оснований для их нахождения на этой территории и аварийным состоянием, постройки были снесены силами Госинспекции по недвижимости.

Глава ведомства подчеркнул, что ликвидация неиспользуемых ветхих зданий — часть масштабной работы, направленной на развитие городской инфраструктуры, благоустройство парковых территорий, создание условий для прогулок и занятий спортом. Эти меры способствуют повышению безопасности и комфорта в городской среде.