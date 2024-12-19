В Южном Бутове демонтировали аварийную постройку

Сотрудники Госинспекции по недвижимости Москвы выявили ветхое здание на юго-западе города. Опасную постройку по согласованию с собственниками демонтировали, сообщил начальник контрольного ведомства Иван Бобров.

Во время работы по созданию комфортной городской среды и поддержанию архитектурного облика столицы специалисты Госинспекции по недвижимости выявляют обветшалые объекты. Исходя из статуса строений и их состояния, вместе с профильными структурами и владельцами объектов принимается решение о демонтаже или ремонте. Одно такое ветхое здание инспекторы обнаружили во время обследования территории ЮЗАО.

«Одноэтажное здание 1956 года постройки располагалось по адресу: улица Джанкойская, вл. 5. Вследствие пожара значительная его часть выгорела, внутренние перекрытия обрушились, кровля, окна и двери отсутствовали. В связи с аварийным состоянием строение не подлежало восстановлению и представляло угрозу жизни и здоровью граждан», — отметил Бобров.

Он пояснил, что по согласованию с владельцами здания, которое оказалось оформлено в общую долевую собственность, опасный объект демонтировали.

К настоящему моменту участок уже расчистили от строительного мусора, выровняли и привели в порядок.