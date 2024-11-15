В ЮВАО с начала года пресекли 12 фактов незаконного строительства объектов

Госинспекция по недвижимости продолжает работу по освобождению городского пространства от самовольных построек и незаконных ограждающих устройств, сказал начальник контрольного ведомства Иван Бобров.

Инспекторы ведомства каждый день проводят мониторинг территорий Москвы.

«Одной из приоритетных задач ведомства является недопущение и пресечение самовольного возведения объектов на раннем этапе. Мы выявляем такие случаи и проводим разъяснительную беседу с пользователями по устранению нарушений. С начала года на юго-востоке Москвы пресечено 12 попыток начала незаконного строительства. Всего с января по октябрь на территории ЮВАО выявлено 282 незаконных объекта. По всем выявленным фактам нарушений ведется работа, к настоящему времени уже демонтировано 124 самостроя», — уточнил Бобров.

Специалисты пресекают самозахват земельных участков и обеспечивают свободный доступ на территории общего пользования. Так, на Мячковском бульваре, владение 23А (смежный) на месте незаконно огороженного для стоянки автомобилей земельного участка появилась общедоступная парковка на 212 машино-мест. Всего за отчетный период в ЮВАО было демонтировано 13 нелегальных автостоянок.

Сообщить о признаках самозахвата территории и незаконном ограничении доступа на территории общего пользования можно через чат-бот «Свободный доступ».