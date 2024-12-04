В ЮАО расселили свыше 70 домов по реновации

Свыше 70 ветхих домов было расселено в Южном административном округе с момента старта программы реновации в столице, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Жителям старого фонда предоставляются комфортные квартиры, которые уже имеют улучшенную отделку.

«С начала реализации программы реновации на юге столицы более 12,6 тысячи жителей переехали в современные комплексы из 73 полностью расселенных зданий старого жилого фонда. Больше всего домов освобождено в районе Царицыно — 18. В районах Даниловский и Нагатинский Затон расселили 10 и 9 зданий соответственно. В Нагорном и Донском районах освободили в общей сложности 12 домов», — сказал вице-мэр.

Первой новостройкой, переданной под заселение, в 2018 году стал дом на ул. Судостроительной. Всего на юге Москвы будет расселено порядка 378 домов. Обладателями новых квартир станут 82 тыс. жителей.

Дома, которые были полностью расселены, демонтируют, а на их местах возводят новые ЖК для следующих участников реновации.

Министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики столицы Владислав Овчинский поделился подробностями переселения жителей в новостройки по программе реновации.

«Жители старых домов уже переселились в современные квартиры с улучшенной отделкой и качественным ремонтом по стандартам программы реновации. Для справивших новоселье или переезжающих москвичей город подготовил 28 новостроек. Больше всего домов передано под заселение в районе Царицыно — семь жилых комплексов. В Нагатинском Затоне — пять и в Даниловском — четыре. Еще три и две новостройки передано в Нагорном и Донском районах соответственно», — объяснил он.

Помимо этого, министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман назвал количество человек, которые уже получили новые квартиры по программе реновации.

«В районе Царицыно число правообладателей комфортных квартир из освобожденных домов достигло почти 3,9 тыс. человек. В Нагатинском Затоне ключи от жилья в новостройках получили более 2 тыс. горожан из полностью расселенных домов, в Даниловском районе — почти 1,5 тысячи. В Нагорном и Донском районах документы на предложенные квартиры оформили 1,4 тыс. и около одной тысячи жителей соответственно», — прокомментировал министр.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что для реализации программы реновации в проекте бюджета столицы на три года заложено 1,2 трлн рублей.

Узнать больше информации о реновации можно на сайте mos.ru. Ознакомиться с подробной информацией о квартирах и домах по программе можно по ссылке.

Программа реновации была утверждена в 2017 году.