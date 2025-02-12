В Ясеневе пресечена нелегальная реконструкция комплекса зданий автоцентра
Нарушение законодательства при использовании городской территории на Новоясеневском проспекте было выявлено Госинспекцией по недвижимости, прокомментировал начальник контрольного ведомства Иван Бобров.
Так, на участке по адресу: Новоясеневский проспект, владение 8, строения 1, 2, 4, предоставленном в аренду, инспекторы зафиксировали факт самовольной реконструкции ряда строений автоцентра.
«Невзирая на закрепленные договором аренды ограничения при строительстве новых объектов, на участке были проведены работы по изменению площадных и высотных характеристик трех существующих зданий, — к ним возвели пристройки и надстройки. В результате незаконной реконструкции было создано 668 квадратных метров новых помещений», — сказал Иван Бобров.
В настоящее время владелец самостроя устранил нарушение и добровольно привел строения к первоначальным границам.