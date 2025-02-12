В Ясеневе пресечена нелегальная реконструкция комплекса зданий автоцентра

сегодня в 12:10

Нарушение законодательства при использовании городской территории на Новоясеневском проспекте было выявлено Госинспекцией по недвижимости, прокомментировал начальник контрольного ведомства Иван Бобров.

Так, на участке по адресу: Новоясеневский проспект, владение 8, строения 1, 2, 4, предоставленном в аренду, инспекторы зафиксировали факт самовольной реконструкции ряда строений автоцентра.

«Невзирая на закрепленные договором аренды ограничения при строительстве новых объектов, на участке были проведены работы по изменению площадных и высотных характеристик трех существующих зданий, — к ним возвели пристройки и надстройки. В результате незаконной реконструкции было создано 668 квадратных метров новых помещений», — сказал Иван Бобров.

В настоящее время владелец самостроя устранил нарушение и добровольно привел строения к первоначальным границам.