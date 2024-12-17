В Ярославском районе появилась территория для парковки на 170 мест

Госинспекция по недвижимости пресекла самозахват земельного участка площадью почти 3,3 тыс. кв. м и обеспечила свободный доступ на территорию общего пользования на северо-востоке Москвы, сказал начальник Госинспекции по недвижимости Иван Бобров.

Факт незаконного использования з/у был выявлен по адресу: ул. Красная Сосна, вл. 10А.

«Разрешение уполномоченного органа власти на установку ограждений и некапитального строения не выдавались. Территория использовалась без документов на землю. В настоящее время нелегальная автостоянка закрыта, металлический забор и пост охраны демонтированы. Территория общедоступна, ее используют жители района для парковки своих автомобилей. Освобожденное пространство вмещает порядка 170 автомобилей», — уточнил Бобров.

Сообщить о фактах незаконной установки шлагбаумов, заборов, а также иных ограждающих устройствах, препятствующим свободному передвижению пешеходов или въезду автомобилей, можно через чат-бот «Свободный доступ» в мессенджере Telegram.