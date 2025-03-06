В Ярославском районе демонтировали незаконную пристройку к жилому дому

Госинспекция по недвижимости, проводя проверку на территории Северо-Восточного административного округа Москвы, обнаружила самовольную реконструкцию помещения в многоквартирном доме. О ликвидации нарушения сообщил начальник ведомства Иван Бобров.

Пятиэтажный жилой дом, построенный в 1965 году, располагается на северо-востоке Москвы по адресу: ул. Дудинка, д. 1. На первом этаже здания расположены нежилые помещения, к одному из которых собственник незаконно пристроил дополнительную конструкцию с целью увеличения коммерческой площади.

«В результате реконструкции образовались дополнительные помещения, используемые под бытовые услуги. Как установили инспекторы, земельный участок по указанному адресу под данные цели не предоставлялся. Разрешение на проведение строительных работ также не выдавалось», — отметил Бобров.

Он уточнил, что, поскольку исходное помещение, к которому была добавлена пристройка площадью около 47 кв. м, находилось в собственности, а работы проводились без необходимых документов, вопрос законности реконструкции был передан в суд.

Суд признал пристройку незаконной. Экспертиза также установила, что объект не соответствует градостроительным и противопожарным нормам. Нарушение было устранено: самовольная постройка демонтирована, а здание восстановлено в первоначальном виде.