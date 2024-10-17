В Якиманке демонтировали незаконную постройку

сегодня в 09:10

В Москве сотрудники Госинспекции по недвижимости выявили незаконно занятую территорию в ЦАО, на которой располагалось двухэтажное строение. Самовольную постройку снесли, сообщил начальник контрольного ведомства Иван Бобров.

Здание площадью свыше 285 кв. м на Болотной улице в центре Москвы использовали для размещения бытового городка застройщика.

«Строение привлекло внимание инспекторов своим расположением на парковочной территории. Кроме того, оно нарушало панораму улицы, пролегающей вдоль Водоотводного канала до Малого Москворецкого моста», — отметил Бобров.

По его словам, специалисты установили, что здание построили без разрешительной документации на не предназначенном для размещения сооружений участке.

Объект признали самовольным и обязали пользователя его демонтировать. На данный момент постройка снесена.

Госинспекция продолжит работу по сокращению нелегальных объектов в столице. Как отметил глава ведомства, благодаря контролю использования недвижимых объектов в Москве обеспечивается порядок в земельно-имущественной сфере, а также формируется комфортная городская среда.