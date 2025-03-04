В Ивантеевке проведут капремонт центра культуры и искусств им Кекушева

Капитальный ремонт центра культуры и искусств им. Л. Н. Кекушева на улице Дзержинского в Ивантеевке проведут в 2025 году. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минстройкомплекса.

Работы пройдут в рамках государственной программы Московской области «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» за счет средств бюджета. Контракт на проведение работ заключен с ООО «Интеграция».

Центр культуры и искусств им. Л. Н. Кекушева располагается в трехэтажном здании 1926 года постройки, его общая площадь составляет около 1,5 тыс. квадратных метров. В ходе капитального ремонта строителям предстоит обновить фасад здания, заменить инженерные сети, радиаторы, сантехническое оборудование, полы и потолки, окна и двери. Провести внутреннюю отделку помещений, кровельные работы, устройство входной группы, благоустройство прилегающей территории. В рамках капитального ремонта также будет проведена замена мебели.

Центр культуры и искусств им. Л. Н. Кекушева был открыт 1 мая 1926 года, тогда он назывался «Клуб имени Первого мая». Сегодня это учреждение объединяет в своих стенах 16 коллективов, в которых занимаются свыше 440 человек.

Все работы на объекте завершат до конца 2025 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье в строительстве в основном используют отечественные строительные материалы.

По словам главы региона, только малую долю компонентов приходится покупать за рубежом.