В Ивантеевке начали строить корпус школы на 350 мест

Строительство нового корпуса Образовательного центра № 2 стартовало на улице Хлебозаводская в Ивантеевке горокруга Пушкинский. Подрядчик приступил к разработке котлована, открыть здание планируют в 2027 году, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Подрядная организация вышла на площадку и начала устройство котлована будущего здания. Одновременно рабочие обустраивают подъездные пути и устанавливают ограждение по периметру стройплощадки. Работы ведутся по госпрограмме Московской области за счет бюджетных средств.

«Подрядчик вышел на строительную площадку и приступил к устройству котлована будущего образовательного центра», — отметил министр строительного комплекса региона Александр Туровский.

Новый учебный корпус рассчитан на 350 мест. В здании площадью около 6 тыс. кв. м разместят учебные классы, библиотечно-информационный центр, кабинеты для занятий творчеством и музыкой.

Проект также предусматривает благоустройство прилегающей территории. Здесь оборудуют игровые площадки для младших школьников, спортивные зоны для уроков физкультуры и внеурочных занятий, места отдыха и пространства для проведения школьных мероприятий на открытом воздухе. Открыть корпус планируют в 2027 году.

По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, ежегодно в Подмосковье становится на 40 тыс. школьников больше, именно поэтому в регионе продолжают строить современные образовательные учреждения, а также капитально ремонтируют уже имеющиеся объекты.

«Мы делаем капитальный ремонт в 42 школах по президентскому нацпроекту «Образование». Мы хотим, чтобы школы были не просто местами для учебы, а настоящими центрами для развития детей, где они смогут учиться, творить и проводить время», — заявил Воробьев.